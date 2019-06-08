Форум свободной России в Тракай: перспективы российско-украинских отношений

8 - 9 июня в литовском Тракай проходит 7-й Форум свободной России. На протяжении 2-х дней гражданские активисты, политики, международные эксперты, блогеры, журналисты и представители культурной среды обсуждают политическую ситуацию в России, стоящие перед российским обществом вызовы и проблемы международной безопасности.

Отдельное внимание на Форуме будет уделено обсуждению и работе над "Списком Путина". Появится новый формат дискуссии - прямые дебаты представителей разных идеологических направлений российской оппозиции.

Спикерами 7-го Форума свободной России выступят как российские, так и международные политики и эксперты: Гарри Каспаров, Константин Эггерт, Артемий Троицкий, Михаил Светов, Евгения Чирикова, Александр Морозов, Леонид Невзлин, Андрей Илларионов, Евгений Киселев, Илья Пономарев, Марат Гельман, Максим Трудолюбов, Игорь Чубайс, Марк Фейгин, Джэйсон Смарт (США), Тарас Березовец (Украина), Сергей Гайдай (Украина), Андрей Санников (Беларусь), и др.

В оба дня проведения форума будет организована прямая трансляция на сайте www.forumfreerussia.org.

Программа первого дня мероприятия:

8 июня, суббота

9-00

Регистрация участников.

11-00

Открытие Форума

11-00 – 12-15

Дискуссионная панель: Изменение общественных настроений в России.

1) Как изменилось отношение граждан к власти за прошедшие пять лет?; 2) Жив ли ещё "путинский миф"?; 3) Какие средства остались в распоряжении власти для восстановления пошатнувшейся популярности "национального лидера"?; 4) Может ли кризис доверия граждан к власти открыть "окно возможностей" для российской оппозиции?

Модератор: И. Пономарев — политик, депутат Государственной думы России 5-го и 6-го созывов

Спикеры: А. Никольская — психолог, старший научный сотрудник РАНХиГС, доцент кафедры психологии РГУ им. А. Н. Косыгина; А. Морозов — политолог, научный сотрудник BNAC (Карлов университет, Прага); М. Гельман — галерист, публицист, арт-менеджер; М. Трудолюбов — обозреватель International New York Times, Ведомости, InLiberty

12-30 — 13-45

Дискуссионная панель: Украина после президентских выборов и перспективы российско-украинских отношений.

1) Каких изменений следует ждать в "украинской стратегии" Путина в связи с избранием нового президента Украины?; 2) Какова цель раздачи российских паспортов жителям ОРДЛО?; 3) Насколько вероятно возобновление открытых военных действий против Украины?; 4) Изменятся ли позиция и стратегия поведения западных союзников Украины?; 5) Сумеет ли новый президент Украины добиться возвращения оккупированных территорий Донбасса под контроль украинских властей?

Модератор: В. Бруверис — журналист, обозреватель издания Lietuvos Rytas (Литва)

Спикеры: Е. Киселев — телеведущий, публицист; И. Пономарев — политик, депутат Государственной думы России 5-го и 6-го созывов; Т. Березовец — политолог, журналист (Украина); Д. Смарт — политтехнолог, политический эксперт (США); С. Гайдай — политолог, политтехнолог (Украина)

14-30 – 16-00

Дискуссионная панель: Русофобия или русофилия.

1) Что такое патриотизм в условиях современной России?; 2) Существует ли грань, за которой сопротивление режиму превращается в национальное предательство?; 3) Следует ли бороться за сохранение России как единого государства в существующих (или близких к ним) международно признанных границах?; 4) Допустимо ли желать собственному государству поражения в войне?

Модератор: Е. Галкина — политический аналитик, доктор исторических наук

Спикеры: А. Троицкий — музыкальный критик, публицист; Г. Каспаров — политик, глава Совета "Фонда защиты прав человека"; М. Светов — политолог, член федерального комитета либертарианской партии россии; Д. Константинов — руководитель "Русского Европейского Движения" (Литва)

16-15 – 17-30

Рабочая группа: "Мусорная власть: новые формы гражданского активизма в России".

Модератор: Е. Чирикова — координатор портала activatica.org

Участники: А. Гуд — гражданский активист, член Либертарианской партии, бывший пресс-секретарь “Бессрочного протеста” (Москва); Ю. Чесноков — активист движения “Поморье — не помойка!” (Архангельская область); Татьяна Павлова — экологический активист (Московская область); Д. Москвин — политолог, со-организатор Комитета Городского пруда, активист (Екатеринбург)

17-45 – 19-00

Презентация: "Международный общественный трибунал: информационный терроризм путинского телевизора и его жертвы".

Докладчики: И. Яковенко — журналист, публицист, руководитель проекта Международный общественный трибунал; Алена Балаба — глава Одесского кризисного центра; Татьяна Герасимова — координатор журналистско-экспертной группы по расследованию событий 2 мая; Илона Соколова — журналист; Галина Сидорова — журналист/

20-00

Поэтический вечер Всеволода Емелина

21-00

Документальный фильм: “Pussy против Путина”

Режиссеры Т. Круговых и В. Богатов