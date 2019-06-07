Шестого июля М. Юсюс подал правлению заявление об увольнении с 26 июня, сообщила компания через информационную систему Вильнюсской фондовой биржи Nasdaq.

Как говорится в сообщении компании, М. Юсюс увольняется по личным причинам.

М. Юсюс сказал, что намерен сконцентрировать основное свое внимание на реализации новых бизнес-идей.

"Было очень сложно принять это решение – я с Klaipedos nafta почти десять лет (...) но, полагаю, что сейчас лучшее время для изменений, чтобы новый этап начал самого начала новый назначенный руководитель", – отметил М. Юсюс в пресс-релизе.

Статьи по теме:
В Клайпеду придет новый груз сжиженного природного газа от "Новатэка"  (16)
Achema заказала еще один большой газовоз  (12)

М. Юсюс утверждает, что сейчас находится на таком этапе жизни, когда обстоятельства его вынуждают к тому, что он уже не может уделять компании "столько времени, сколько нужно".

Он сообщил, что в ближайшее время хочет попробовать себя в бизнесе: "У меня есть несколько идей, которые хочу развить (...). Это не сфера энергетики".

По словам председателя правления Klaipedos nafta Гедрюса Дусявичюса, решение Мю Юсюса можно понять, в ближайшее время планируется объявить отбор нового руководителя.

Он стал главой Klaipedos nafta в апреле 2017 года. До этого семь лет он возглавлял литовский филиал страховой компании Swedbank Life Insurance, был членом ее правления. До этого он участвовал в деятельности Klaipedos nafta в качестве независимого члена правления, также работал в комитете аудита компании.

Государству принадлежит 72,32% акций Klaipedos nafta, еще 10,41% принадлежит концерну Achemos grupe.

Акции Klaipedos nafta котируются в Официальном списке Вильнюсской биржи Nasdaq.