Отдыхающих в Паланге встречает полоса препятствий

В прошлом году Паланга утопала в пыли, в этом году ситуация немного улучшилась. Дорога приведена в порядок, появились круговые перекрестки, вдоль дороги посажены невысокие сосенки. Однако, по мнению местных жителей, проектировщики оставили для водителей смертельный капкан.

3 июня вечером полиция в Паланге, на ул. Кретингос, выехала на место ДТП, в котором пострадал человек. 18-летняя водитель Mini Cooper, поворачивая со второй полосы на АЗС Circle K, не пропустила ехавшего по первой полосе мотоциклиста на мотоцикле Kawasaki. Однако перекресток здесь сделан так, что перестроиться из второй полосы в первую для поворота на АЗС физически невозможно.

В ДТП серьезно пострадал 26-летний мотоциклист и ехавшая с ним 22-летняя девушка. В ПДД сказано, что перед тем как перестроиться или повернуть, надо убедиться в том, что это безопасно и пропустить другие транспортные средства. Итак, кто виноват, кажется ясно. Однако водители, с которыми говорил журналист DELFI, сказали, что вину должны признать те, кто проектировал этот перекресток.

"В течение нескольких дней я видел там несколько ДТП, а ведь отдыхающих еще немного. Это лишь вопрос времени, когда все будет иметь более печальные последствия", – сказал Донатас, который часто приезжает в Палангу.

"Меня такие глупые решения в Паланге уже не удивляют, я уже видел три ДТП. В Паланге это уже стало нормой", – шутит местный житель Марюс.

"Ехать как бы и можно, но это опасно, надо быть бдительным. Поле зрения закрыто. Я здесь уже не первый раз, поэтому я останавливаюсь перед тем, как повернуть. На самом деле совсем нелогично поворачивать на АЗС со второй полосы, но так сделали", – сказал Шарунас, часто бывающий в Паланге.

По его словам, есть безопасная возможность въезда на АЗС. Когда едешь со стороны Паланги, надо повернуть на первую дорогу справа, ехать до кольца Maximа, там надо развернуться и вернуться к АЗС и поворачивать безопасно с первой полосы.

Проект этого перекрестка был разработан Литовской дирекцией автомобильных дорог. Ее представитель Эвальдас Тамарюнас сказал, что проект тщательно изучили и решили, что такой вариант - наиболее приемлемый.

В ответе DELFI сказано, что дирекция согласна с тем, что на дорогах при перестраивании на небольшом отрезке могут возникать различные конфликтные ситуации.

"Однако на территории города, где сформирована застройка, много коммерческих территорий, избежать таких ситуаций сложно", – указал специалист.

"В Паланге был выбран такой вариант, цель которого - сочетание безопасности и обеспечение въезда на АЗС для водителей, приезжающих с разных сторон", – сказал Тамарюнас.

Реконструкция этой дороги стоила 7 млн. евро.