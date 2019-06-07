Европейский Центробанк не изменил базовые процентные ставки

В четверг на заседании правящего совета Европейского Центробанка (ЕЦБ) в Вильнюсе было принято решение не менять базовые процентные ставки. ЕЦБ также выразил надежду на то, что они останутся на том же уровне до конца первого полугодия 2020 года.

Сейчас применяемая ЕЦБ процентная ставка рефинансирования операций составляет 0%, а процентная ставка при использовании возможности предельного займа, – 0,25%.

Процентная ставка при использовании возможности вкладов и далее составит минус 0,4%, а это значит, что банкам приходится платить за собственные вклады в центральном банке еврозоны.

Председатель ЕЦБ Марио Драги утверждает, что процентные ставки не будут меняться до тех пор, пока этого реально не потребуют обстоятельства. По мнению правящего совета, базовые ставки должны остаться на этом уровне, пока будет сохраняться необходимость обеспечения последовательного обеспечения приближения инфляции в еврозоне среднесрочного периода к целевой отметке в 2% или немного ниже ее.

"Мы решили не менять основные процентные ставки ЕЦБ, сейчас решили, что они не будут меняться хотя бы до первого полугодия 2020 года, но в любом случае (не будут меняться – BNS) до тех пор, пока это будет нужно для обеспечения того, чтобы в среднесрочном периоде инфляция и далее слаженно приближалась к отметке ниже 2%, или близкому к этому уровню", – сказал в четверг в Вильнюсе М. Драги на пресс-конференции по итогам состоявшегося заседания правящего совета ЕЦБ.

Ранее ЕЦБ сообщал о планах не менять базовые процентные ставки до конца этого года.

"Во-вторых, мы намерены и далее реинвестировать все средства, полученные от выкупа приобретенных ценных бумаг в рамках программы приобретения имущества в связи с истечением их срока задолго до того дня, когда начнем повышать основные процентные ставки ЕЦБ. В любом случае до тех пор, пока нужно будет обеспечивать условия достаточной ликвидности и поддерживать высокий уровень поощрительной монетарной политики", – сказал ЕЦБ.

"В-третьих, рассматривая вопрос серии ежеквартальных целевых операций рефинансирования (TITRO-III) более длительного срока, мы решили, что в отношении всех операций TITRO будут применяться базовые процентные ставки, которые будут на 10 базовых пунктов выше, чем средняя ставка основных операций рефинансирования Евросистемы, применяемая в отношении всего срока соответствующей операции TITRO", – сказал М. Драги.

Если чистая задолженность банков признается надлежащими, превышает установленный предел, то применяемая в отношении их процентная ставка операций TITRO-III будет ниже. Она может быть равна средней процентной ставке, действовавшей в тот период за использование возможности вкладов плюс 10 базовых пунктов.

Драги: негативные мировые тенденции продолжают влиять на зону евро

М. Драги утверждает, что негативные мировые тенденции продолжают отрицательно влиять на перспективу роста еврозоны, однако иммунитету валюты общего блока способствуют продолжение роста занятости и зарплат.

"Затянувшаяся на долгое время неопределенность, связанная с геополитическими факторами, растущая угроза протекционизма и уязвимости формирующихся рынков влияют на экономические оценки. С другой стороны продолжающийся рост занятости и зарплат по-прежнему способствуют иммунитету зоны евро и постепенно растущей инфляции", – сказал он.

По словам главы ЕЦБ, рост экономики зоны евро и далее будут поощрять благоприятные условия финансирования, становящаяся немного более свободной позиция фискальной политики в еврозоне, рост занятости и зарплат, хотя они будут расти медленнее, чем прежде, а также мировая экономика.

"Эту оценку, по сути, подтверждают макроэкономические прогнозы экспертов Евросистемы на 2019 год для зоны евро. В них отмечается, что реальный годовой внутренний валовой продукт (ВВП) в 2019 году вырастет на 1,2%, в 2020 году – на 1,4%, в 2021 году – на 1,4%. По сравнению с мартовскими макроэкономическими прогнозами экспертов ЕЦБ на 2019 год, прогноз реального роста ВВП на этот год повышен на 0,1 проц. пункта, а на 2020 и 2021 годы – снижен соответственно на 0,2% и на 0,1% пункта", – сказал М. Драги.

Глава ЕЦБ утверждает, что чистая инфляция в среднесрочном периоде будет расти. Июньские прогнозы экспертов Евросистемы на 2019 год в отношении зоны евро свидетельствуют, что в этом году годовая инфляция по согласованному индексу потребительских цен составит 1,3%, а в следующем году – 1,4%, в 2021-ом – 1,6%.

По сравнению с мартовским прогнозом экспертов ЕЦБ, прогноз инфляции на этот год повышен на 0,1 проц. пункта, а на 2020-ый год снижен на 0,1 проц. пункта.

Это было одно из четырех годовых заседаний совета ЕЦБ, на котором обсуждаются новейшие макроэкономические данные и обновляются прогнозы. Такие заседания проводятся в марте, июне, сентябре и декабре. Правящий совет ЕЦБ собирается на заседание каждые шесть недель, в целом 8 раз в год.