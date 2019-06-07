Жаркий период увенчает сильный ветер и дождь

Над Литвой по-прежнему стоит масса теплого воздуха, охватившая Восточную Европу. С юга в сторону Литвы уже движется влажный воздух, поэтому после обеда будут формироваться дождевые облака, возможны грозы и сильный ветер.

В пятницу и в субботу будут формироваться дождевые облака. После обеда во многих районах пройдут дожди, местами они будут интенсивными.

В пятницу ожидается сильный юго-восточный ветер, во время грозы порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Самой жаркой погода будет на северо-востоке страны - 30-31 градус, там и дожди начнутся позже всего и будут менее обильными. На большей части территории страны будет 27-29 градусов тепла. Во время дождей температура снизится на 4-5 градусов.

В Вильнюсе и его окрестностях после обеда пройдут небольшие дожди, возможна гроза, сильный ветер, около полудня будет 27-29 градусов.

В субботу ночью облака рассеются, лишь местами гроза ожидается в начале ночи. Температура опустится до 15-19 градусов.

В субботу днем повторится пятничный сценарий, днем появятся дождевые облака, пройдут сильные дожди, местами ожидаются сильные порывы ветра. Температура поднимется до 25-30 градусов, но во второй половине дня на западе подует холодный западный ветер.

В воскресенье ночью произойдет смена воздушных масс, по мере приближения холодного воздуха придут дожди с грозами.

Погода в этот день ожидается более прохладная, без дождя. Воздух прогреется до 21-26 градусов.