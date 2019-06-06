Зафиксирован еще один температурный рекорд: в Литве жарче, чем в Испании

В Кайшядорисе 5 июня зафиксирован абсолютный рекорд - воздух прогрелся до 32,8 градусов, сообщает в четверг Литовская гидрометеорологическая служба.

До сих пор самая высокая температура 5 июня была зафиксирована в 1905 году в Вильнюсе – это было 29,6 градусов.

Синоптики сказали, что сейчас в Литве теплее, чем в Южной Европе.

"Пришла тропическая погода с юга, она широко распространилась – в основном в Восточной Европе. Сейчас у нас жарче, чем в Испании или где-нибудь в Южной Европе", – сказала синоптик Альва Нагелите.

По ее словам, в этом году и июнь и июль в Литве будут теплее обычного.

"Средняя температура будет примерно на один-два градуса выше, средней. Можно рассчитывать на температурный рекорд", – сказала синоптик.

Средняя температура в июне в Литве составляет 15,4 градусов.