До сих пор самая высокая температура 5 июня была зафиксирована в 1905 году в Вильнюсе – это было 29,6 градусов.
Синоптики сказали, что сейчас в Литве теплее, чем в Южной Европе.
"Пришла тропическая погода с юга, она широко распространилась – в основном в Восточной Европе. Сейчас у нас жарче, чем в Испании или где-нибудь в Южной Европе", – сказала синоптик Альва Нагелите.
По ее словам, в этом году и июнь и июль в Литве будут теплее обычного.
"Средняя температура будет примерно на один-два градуса выше, средней. Можно рассчитывать на температурный рекорд", – сказала синоптик.
Средняя температура в июне в Литве составляет 15,4 градусов.