Литовский премьер – за ренту для непереизбранных парламентариев

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис говорит, что поддерживает идею узаконить ренту для непереизбранных членов сейма.

"Я положительно оцениваю эту идею. Это обновление сейма. Не секрет, мы видим, что немало коллег, которые держатся (за депутатский мандат – ред.) потому, что после такой карьеры трудно влиться в рынок труда", - сказал глава правительства в сейме журналистам.

По его словам, рента также сделала бы работу сейма прозрачнее.

"Во-вторых, может быть, это позволило бы в большей степени обеспечить независимость членов сейма и прозрачность, потому что не нужно было бы думать, что после (окончания) срока полномочий придется трудоустраиваться. Может быть, чтобы трудоустроиться, кому-то нужно помочь", - сказал Сквернялис.

Он отрицал, что вопрос об узаконивании рент на переговорах о правящей коалиции поднимают "социал-трудовики".

"(Этот вопрос – BNS) не имеет ничего общего с коалицией", – сказал премьер.

Портал delfi.lt сообщал, что рассматривается предложение назначить отработавшему один срок полномочий в сейме парламентарию рента в размере 30% зарплаты, а если парламентарий проработал два срока полномочий, то его рента должна составлять 40%, если три срока и больше, то 50%.

Лидер правящих "аграриев" Рамунас Карбаускис на этой неделе сказал, что он против ренты, и утверждал, что такой законопроект не должен попасть в зал заседаний парламента.

Избранный президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что наложил бы вето на попытки узаконить ренту парламентариям.