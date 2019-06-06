Спикер Сейма Литвы сам уходить не намерен, подождет голосования о недоверии

Председатель Сейма Литвы, "аграрий" Викторас Пранцкетис не намерен уходить в отставку, говорит, что подождет голосования о недоверии, если такое будет проведено.

"Я всегда и говорил, что я держусь не за пост, я держусь за правила, согласно которым я его занимаю и согласно которым, если такой будет воля сейма, я должен буду уйти в отставку", - сказал В. Пранцкетис журналистам в Сейме в четверг.

"Я буду ждать (голосования о недоверии – BNS), я все время поощрял (его проведение – ред.), если вы хотите (голосовать – ред.) сегодня, и сегодня я спросил в правлении, собираете ли вы подписи, ответа не было", - сказал глава парламента.

В. Пранцкетис говорил, что его установка не поменяется, даже если будет подписан новый договор о правящей коалиции, согласно которому пост главы парламента будет передан другой партии.

Он также считает, что выдержал бы голосование о недоверии.

Отправить председателя парламента в отставку можно было бы только в случае вынесения ему вотума недоверия, если во время тайного голосования за это выскажется не менее 71 парламентария. Согласно Уставу Сейма, предложение об увольнении должностного лица Сейма, которое назначается Сеймом, может внести в мотивированном письме правление Сейма, комитет Сейма или не менее одной пятой (29) членов Сейма.

Лидер Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ) Рамунас Карбаускис в четверг в интервью радиостанции Ziniu radijas признал, что при голосовании об отставке В. Пранцкетиса голосов может не хватить, но выразил надежду, что спикер уйдет сам после подписания нового коалиционного соглашения.