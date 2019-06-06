Глава МИД Литвы призывает создать для зарубежных литовцев два избирательных округа

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс призвал сейм создать два отдельных избирательных округа на выборах в Сейм для зарубежных литовцев.

По его словам, основание для этого дает тот факт, что в этом году на выборах зарубежные литовцы голосовали в три раза активнее, чем в 2016 года на парламентских выборах.

"Нам нужно незамедлительно начать обсуждение необходимых изменений и других правовых актов, чтобы уже с 2020 года на выборах в Сейм это стало возможно", - сказал министр.

В соответствии с действующим сейчас порядком, зарубежные литовцы на выборах в Сейм голосуют в избирательном округе Науямесчё в Вильнюсе.

Два парламентских "агрария" Виргиния Вингрене и Кястутис Мажейка, в свою очередь, зарегистрировали поправку к закону о том, чтобы для проживающих за рубежом литовцев был создан специальный одномандатный избирательный округ.

Парламентская фракция Литовского либерального движения подготовила проект резолюции, в котором призывает Главную избирательную комиссию (ГИК) передать один одномандатный округ на выборах в Сейм зарубежным литовцам.

В первом туре президентских выборов в мае этого года за рубежом проголосовало 52 812 избирателей, во втором - 44 142 избирателей.

На выборах в сейм в 2016 году проголосовало чуть больше 16400 зарубежных литовцев.

Прежние попытки создать специальный округ для зарубежных литовцев в Сейме успеха не имели.