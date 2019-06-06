Полиция предупреждает – сегодня ждут особенные рейды

6 июня во многих странах отмечают Международный день безопасности на железнодорожных переездах (The International Level Crossing Awareness Day). В этот день полиция Литвы решила больше внимания уделять водителям, пересекающим пешеходный переход, сказано в пресс-релизе.

С началом календарного лета в Литву пришла жара, однако это не повод для того, чтобы расслабляться за рулем. Это особенно актуально при пересечении железнодорожных переездов, где нельзя терять бдительность – поезд может оказаться намного ближе, чем кажется. Последствия неосторожных и необдуманных действий в таком случае бывают печальными.

Как пешеходы, так и водители, другие участники движения, пересекая руководствоваться дорожными знаками, положением шлагбаума, светофорами, звуковыми сигналами и сигналами дежурного.

С учетом того, что участники движения часто не соблюдают ПДД при пересечении переезда сегодня, 6 июня, на переездах проходят рейды.

Превентивные меры проводят при сотрудничестве с АО "Литовская железная дорога" и Литовской администрацией безопасного транспорта.

В последние три года полиция зафиксировала больше 650 нарушений ПДД на железнодорожных переездах.

За год выявили 121 нарушение, из них 90 случаев - несоблюдение знака STOP, установленного перед переездом, 26 случаев – выезда на переезд при запрещенном сигнале или когда опущен или опускается шлагбаум.