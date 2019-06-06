После взрыва в Лаздийском районе объявлена экстремальная ситуация

После взрыва в доме в деревне Аштрёи Кирсна (Лаздийский район) объявлена экстремальная ситуация: есть опасения, что здание представляет опасность для жителей.

"Визуально видны внешние повреждения несущих стен, сложно оценить, насколько дом безопасен для жителей, поэтому мы объявили экстремальную ситуацию в этом доме", – сказал BNS 6 июня заместитель главы администрации мэрии Саулюс Петраускас.

Несчастье произошло в субботу утром, в доме взорвался газовый баллон.

Одна жительница дома была госпитализирована в Кауансскую больницу, мужчина - в Лаздйскую, еще одной женщине потребовалась амбулаторная помощь.

По словам Петраускаса, в результате взрыва развалилась внутренняя стена, видно, что сместились кирпичи. есть смещение и в деревянных перекрытиях.

Мэрия ждет выводы экспертов, после этого решать, какую помощь выделить жителям. Жителям рекомендовали временно съехать из дома.

"Всем предложили до получения выводов экспертов съехать. Люди поступили по-разному. Одни подписали документ, что не согласны, другие ютятся у родственников", – сказал Петраускас.

В доме 8 квартир, в 5 из них жили люди.