Не прошло и ста лет: в Литве зафиксирован абсолютный рекорд жары

В Литве зафиксирован абсолютный рекорд жары 5 июня - 30 градусов выше нуля, сообщают синоптики.

"Я видела, что в Варене зафиксировано 30 градусов жары, но, может, будет 33 градуса после девяти часов вечера", - сказала BNS синоптик Тересе Каунене.

По ее словам, до сегодняшнего дня самая высокая температура 5 июня была зафиксирована более ста лет назад - в 1905 году в Вильнюсе, тогда было 29,6 градуса выше нуля.

Синоптик Т. Каунене говорит, что пока погода будет переменчивой – будет жарко, но возможны и дожди.

"Пока установится тропическая погода, потом она ненадолго будет вытеснена, потом снова вернется – лето началось, совершенно летние процессы", - сказала синоптик.

"Дождь может быть в любой день", - добавила она.