ФОТО: министр обороны Литвы попросил президента назначить главкома ВС в течение 12 дней после инаугурации

Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис сообщил, что попросил избранного президента Гитанаса Науседу назначить нового главнокомандующего Вооруженными силами (ВС) в течение 12 дней после инаугурации.

По словам министра, это нужно для того, чтобы после истечения срока полномочий генерал-лейтенанта Йонаса Жукаса 24 июля не нужно было назначить временного главкома ВС.

"Это назначение должно быть быстрым и, на наш взгляд, не должно быть такой ситуации, чтобы был временно исполняющий обязанности (главкома ВС)", - сказал Р. Кароблис журналистам после встречи с избранным президентом в среду.

"Таков вызов, поэтому должен быть последовательный подготовительный процесс", - сказал он.

Г. Науседа вступит в должность 12 июля.