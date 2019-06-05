Центры услуг в прошлом году создали в Литве 2000 новых рабочих мест

За год число центров услуг в Литве увеличилось с 70 до 78, а в секторе было создано 2000 новых рабочих мест - на 13% больше, чем в позапрошлом году.

В общей сложности сектор в конце 2018 года трудоустроил более 17 тыс. человек, сообщает агентство по привлечению зарубежных инвестиций Investuok Lietuvoje.

По словам главы команды услуг Investuok Lietuvoje Лайсвиса Макулиса, услуговые центры генерируют 1,5% ВВП Литвы.

"Важно отметить и то, что недостатка в месте для роста у нас еще точно нет - мы еще сравнительно ненасыщенный рынок в контексте региона", - сказал для пресс-релиза Л. Макулис.

Большинство действующих в Литве услуговых центров контролируется предприятиями из США, Северных стран и Соединенного Королевства. Бизнес-центры Северных стран составляют 40% всех созданных в Литве центров, между тем США являются лидерами между странами - 23% действующих в Литве услуговых центров принадлежит американцам.

Из-за большого числа разных специалистов в действующих в Литве бизнес-центрах зарубежные предприятия могут развивать различные виды деятельности. 92% всех созданных бизнес-центров являются многофункциональными.