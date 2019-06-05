Achema заказала еще один большой газовоз

Йонавский производитель удобрений Achema заказал дополнительны мощности Клайпедского терминала сжиженного природного газа (ТСПГ) - будет доставлен примерно 1 тераватт-час СПГ или один большой газовоз.

С мая и до конца сентября компании Achema предоставлено в общей сложности около 3,9 тераватт-часа мощностей ТСПГ, сообщил через Вильнюсскую биржу Nasdaq оператор терминала Klaipedos nafta.

В обнародованном им графике зарезервированных мощностей значится, что Achema в этом газовом году (с октября прошлого года по сентябрь нынешнего года) - в общей сложности заказала почти 7,2 тераватт-часа мощностей.

Дочернее предприятие государственной группы Lietuvos energija - Lietuvos energijos tiekimas (LET) в этом газовом году заказало около 4,318 тераватт-часа мощносте ТСПГ.

В июне Klaipedos nafta сообщила, что 0,964 тераватт-часа регазификационных мощностей зарезервировало еще одно предприятие - предприятие Imlitex группы по торговле сырьем в Литве Imlitex Holdings.