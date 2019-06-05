Эксперты в Клайпеде будут выяснять - "Русские в Литве или русские Литвы"?

Российские и литовские общественники, деятели искусства и представители духовенства примут участие в дискуссии "Необходимость идентичности: русские в Литве или русские Литвы?", которая состоится 9 июня в 16:00 в Клайпедском Центре творческих индустрий "Фабрика культуры" („Kultūros fabrikas”) (ул. Бангу 5, Клайпеда).

Идентичность наследуется или выбирается? Можно ли игнорировать страну, в которой приходится жить? Насколько сильной может и должна быть национальная лояльность? Как себя чувствуют русские, проживающие в Литве и в других странах Балтии 5, 15 или 50 лет? Что значит быть литовцем? Говорить по-литовски, присоединяться к коллективным сантиментам и общей памяти? Почему литовцы так обеспокоены сохранением национальной идентичности литовских эмигрантов за рубежом, но порой враждебно относятся к проживающим здесь людям иной национальности и сохранению их идентичности?

Эти и другие вопросы во время публичной дискуссии, организованной Самоуправлением г. Клайпеда в сотрудничестве с медиа агентством "Nanook", обсудят российская актриса и режиссер Ирина Вилкова, российский критик, литературный деятель Александр Гаврилов, диакон и регент церкви Свято-Духова монастыря в Вильнюсе Виктор Миниотас, а также председатель Координационного совета по морской культуре Андреюс Черновас и художник Анатолиюс Клеменцовас из Клайпеды.

Модератором дискуссии выступит руководитель документального проекта "Идентичность" медиаагентства "Nanook" Инна Шилина.

День 12 июня отмечается в России как государственный праздник, русские, проживающие в других странах, называют его "днем России". Это празднование дает толчок к дискуссии с русским сообществом об идентичности, ее поиске и значении в современном мире. Основываясь на личном опыте собеседников, будет проходить дискуссия на эту тему.

В начале и в конце мероприятия будут показаны видео работы фильмы Анастасии Сосуновой "Собака Демихова" и "Таинство", короткометражный фильм Ирины Вилковой "Бар "На грудь". Бюрократическая". Режиссеры представят свои работы и поделятся мыслями, которые приходят во время поиска ответов на сложные вопросы.