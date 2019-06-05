Утвержден первый визит избранного президента Литвы за границу

С первым визитом избранный президент Литвы Гитанас Науседа 16 июля отправиться в Польшу. Такая дата была зафиксирована после встречи с министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичюсом.

"Зафиксирован первый визит за границу, о чем уже говорил избранный президент - зафиксирована дата, визит состоится 16 июля, а потом будут и другие контакты – с лидерами регионов, с соседями, с нашими стратегическими партнерами. Все – постепенно", – сказал Линкявичюс.

Говоря о внешней политике вообще в свете смены главы страны, Линкявичюс сказал, что возможны тактические, но не стратегические изменения.

"Литва все время отличалась преемственностью. Конечно, могут быть какие-то тактические нюансы, но я не думаю, что будут драматические перемены в стратегическом плане. Я на это не надеюсь, надеюсь на последовательность, преемственность", – сказал Линкявичюс.

Министр иностранных дел сказал, что тактические моменты, о которых он говорит, зависят от личности.

"У каждого есть свои особенности или приоритеты, личный взгляд, это понятно, это по-человечески, но это не имеет стратегического влияния", – сказал Линкявичюс.

Говоря об отношениях с Россией, глава МИД сказал, что тут возможны тактические перемены, но основные установки меняться не должны.

"Я только говорю, что наша установка принципиальная, в ее основе лежат ценности, определенные принципы, я думаю, что эти аргументы всем понятны. Я не вижу изменений в оценке политики или действий России", – сказал Линкявичюс.

Что касается отношений с Беларусью, то тут, по его словам, отношение всегда было селективным.

"Там, где возможно, где есть позитив, мы всегда помогали, делали это и когда председательствовали в ЕС. Даже были одни, без поддержки.

Но есть такие сферы, как Островец, где мы не раз Тем более что наши соседи неправы . (…) А то, что нужен контакт и диалог - это понятно", – сказал Линкявичюс.

Министр сказал, что говорил с Науседой в основном о внешней политике, о правительстве и правящем большинстве не говорили.

"Мы не говорили о перестановке кадров, это решают в другом месте", – сказал он.

Представители избранного президента решили такие встречи не комментировать. До инаугурации на все вопросы Науседа и его команда будет отвечать на пресс-конференциях, которые будут проводить раз в неделю. Первая такая пресс-конференция состоялась 4 июня.