СМИ: Польша не поддерживает Грибаускайте в дележе постов в ЕС

Польское издание Rzeczpospolita пишет, что Польша не поддерживает кандидатуру президента Литвы Дали Грибаускайте на пост председателя Совета ЕС.

По данным издания, Вишеградская группа – Польша, Венгрия, Чехия и Словакия – информировала Дональда Туска, что кандидатуру Грибаускайте не поддерживает.

"Ее никто не предлагает. Между тем Вишеградская группа, мнение которой по этому вопросу зондировал Туск, настроена против", – сказал изданию один дипломат.

Другой неназванный источник сказал, что Грибаусскайте - индивидуалистка, которая не вызывает энтузиазма у своих коллег, однако они, возможно, готовы принять ее как кандидата региона.

Вишеградская группа предлагает своего кандидата - словацкого социалиста Мароша Шефчович, нынешнего заместителя главы ЕК по вопросам энергетики.

Лидеры стран ЕС соберутся 20-21 июня, чтобы обсудить кандидатов на высокопоставленные посты.