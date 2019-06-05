По данным издания, Вишеградская группа – Польша, Венгрия, Чехия и Словакия – информировала Дональда Туска, что кандидатуру Грибаускайте не поддерживает.
"Ее никто не предлагает. Между тем Вишеградская группа, мнение которой по этому вопросу зондировал Туск, настроена против", – сказал изданию один дипломат.
Другой неназванный источник сказал, что Грибаусскайте - индивидуалистка, которая не вызывает энтузиазма у своих коллег, однако они, возможно, готовы принять ее как кандидата региона.
Вишеградская группа предлагает своего кандидата - словацкого социалиста Мароша Шефчович, нынешнего заместителя главы ЕК по вопросам энергетики.
Лидеры стран ЕС соберутся 20-21 июня, чтобы обсудить кандидатов на высокопоставленные посты.