Рабочее место Науседы в президентском дворце: скромный кабинет с портретом Грибаускайте

Избранный президент Литвы Гитанас Науседа с командой уже обосновался в помещении президентского дворца. Правда, это его временное рабочее место. Здесь он будет работать до инаугурации, которая пройдет 12 июля.

После пресс-конференции во вторник пресс-секретарь избранного президента Айстис Забараускас показал журналистам временное рабочее место Науседы.

В помещении стоят несколько столов для совещаний и работы.

Во время пресс-конференции Науседа сказал, что главное неудобство состоит в том, что нет места, где бы он или члены его команды могли поесть, несмотря на то, что рядом с кабинетом есть небольшая кухня с кофейным аппаратом, мойкой, холодильником и микроволновкой.

Помещение в президентском дворце, в котором к вступлению в должность готовится Науседа: