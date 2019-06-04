Евростат: уровень безработицы в Литве ниже среднего в ЕС

Уровень безработицы в Литве в апреле был ниже среднего показателя по Евросоюзу (ЕС), сообщил Евростат.

За год уровень безработицы в Литве снизился на 0,3 проц. пункта, а за месяц - на 0,2 пункта до 5,8%, показывают обнародованные в пятницу данные Евростата.

В целом в ЕС уровень безработицы снизился на 0,6 пункта до 6,4%.

В конце апреля в Литве не было работы у 85000 человек. Уровень безработицы среди молодежи до 25 лет за год снизился на 0,6 пункта до 10,8%, во всем ЕС этот показатель достигал 14,2%.

В Латвии уровень безработицы за год снизился на 1,3 пункта, а за месяц он не изменился и составил 6,4%. Эстония не предоставила Евростату свои новейшие данные.