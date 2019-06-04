Apple избавляется от iTunes

Компания Apple в понедельник, 3 июня, на конференции для разработчиков WWDC объявила о том, что с обновлением операционной системы macOS откажется от программы iTunes. Ее заменят три отдельных приложения: "Подкасты", "ТВ" и "Музыка".

Издание The Verge, посвященное высоким технологиям, комментируя новость, называет iTunes "пережитком другой эпохи, когда люди покупали всю свою музыку и фильмы в одном месте", кроме того, программа долгое время практически не обновлялась разработчиками.

В новые приложения будут интегрированы новейшие технологии - в частности, в "Подкасты" Apple собирается внедрить функцию машинного обучения, которая индексирует показы, чтобы люди могли легче искать контент.

Плеер iTunes (впоследствии приложение разрослось) вышел на рынок 9 января 2001 года, в 2003 году появился онлайн-магазин iTunes Store.