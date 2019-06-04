Избранный президент Литвы надеется, что Сквернялис останется премьер-министром

Избранный президент Литвы Гитанас Науседа надеется, что Саулюс Сквернялис останется премьер-министром, если сам приложит для этого усилия.

Науседа в начале пресс-конференции сказал, что еженедельная встреча должна стать традиционной. Он представил обзор политической ситуации в стране.

И хотя он сказал, что не может комментировать работу правительства, прибавил, что надеется на то, что Сквернялис ответственно продолжит свою работу и что он пришел в политику надолго. Науседа надеется, что Сквернялис приложит усилия для того, чтобы остаться на посту премьер-министр. Однако избранный президент заверил - если ситуация изменится, и он увидит, что этого желания работать не хватает, или преследуют другие цели, которые приведут к тому, что правительство станет временным, то такого премьер-министра и правительство он не одобрит.

"Сегодня надо сказать одно: незаменимых людей нет, и в Литве можно найти других кандидатов на пост премьер-министра", – сказал Науседа. Он констатировал, что политическая ситуация в Литве непростая.

"Но сегодня мы должны думать о том, как найти решения, которые будут на пользу жителям Литвы. Я убежден, что этого хочет и правящая коалиция, которая сейчас ищет свои контуры", – сказал избранный президент.

По его словам, еще рано утверждать, что правящее большинство уже сформировалось, поскольку пока его состав неизвестен, также неясно, будет ли это большинство, у которого будет 71 голос в парламенте.

Науседа сказал, что для него, как для президента, важна стабильность, и преемственность работ, но он заметил, что это не означает стагнацию.

"Моя задача как президента - стабильность в государстве, преемственность работ. Но я сразу хочу сказать, что стабильность иногда путают со стагнацией. Этой путаницы мне хотелось бы избежать. Нам не нужна стагнация в правительстве, поскольку у людей есть свои ожидания, во время предвыборной гонки они слышали много обещаний, как от премьера, так и от меня. Эти ожидания в первую очередь связаны с осуществлением принципа государства благосостояния, с ростом доходов", – сказал Науседа.

Свою задачу он видит в осуществлении этих обязательств в рамках соблюдения финансовой стабильности в государстве.

"Это, по моему мнению, очень важно, особенно с учетом того, что экономика Литвы уже не растет с прежней скоростью, этот рост замедляется. Поэтому экономический рост, активная политика перераспределения, должны стать приоритетом этого правительства", – сказал Науседа.

Науседа переселится в охраняемую резиденцию в Турнишкес

По словам Науседы, для обеспечения безопасности в его доме в Пучкоряйском ландшафтном заповеднике потребовалось бы слишком много инвестиций, и, невзирая на это, невозможно гарантировать достаточный уровень безопасности.

"Я признаю, что готов переселиться в Турнишкес", – сказал он.

Науседа также добавил, что не хочет создавать неудобства для посетителей Пучкоряйского заповедника.

"Я действительно не хотел бы создавать людям ряд неудобств в связи с тем, что там будут ходить люди, которые больше связаны с охраной, чем с природой, а вторая причина - там появятся элементы инфраструктуры, которые вряд ли бы украсили это уникальное место Вильнюса", – сказал избранный президент.

Науседа наложил бы вето, на попытки узаконить ренты экс-членам сейма

"Я не одобряю ренты неизбранным членам сейма, если такой законопроект придет в президентскую администрацию, на него будет наложено вето", – заявил Науседа журналистам во вторник.

Возглавляемые Гедиминасом Киркиласом социал-"трудовики" на минувшей неделе заявили, что обсудят с другими фракциями возможность узаконить ренты.

Портал delfi.lt сообщал, что рассматривается возможность назначить отработавшему один срок полномочий в сейме парламентарию ренту в размере 30% зарплаты, а если парламентарий проработал два срока полномочий, то его рента должна составлять 40%, если три срока и больше, то 50%.

Сходная инициатива уже рассматривалась в 2007 году, однако тогда в связи с волной критики ренты не узаконили.

Науседа заявил, что встретится с главой ДГБ

Науседа встретится с главой Департамента госбезопасности Дарюсом Яунишкисом и лидерами Литовской социал-демократической партии труда.

Представитель по связям с общественностью будущего главы государства Айстис Забараускас подтвердил BNS, что встреча с Яунишкисом состоится в 13 часов.

Он отметил, что избранный президент встретится с председателем партии социал-"трудовиков" Гедиминасом Киркиласом и главой их фракции в сейме Аудрюсом Палёнисом в 14 часов.

Пария, в которой в сейме 11 представителей, принимает участие в формировании правящего большинства с Литовским союзом крестьян и зеленых, а также с партией "Порядок и справедливость".

Науседа обещает диалог с Беларусью

Избранный президент Литвы Науседа сказал, что будет поддерживать диалог с Республикой Беларусь, поскольку для Литвы важна самостоятельность соседнего государства.

"Беларусь является очень важным нашим соседом, очень важным партнером, которому мы уделим большое внимание. И в наших интересах, прежде всего, чтобы у нашей восточной границы был независимый, самостоятельный и экономически дееспособный партнер, поэтому Литва будет поддерживать диалог с Беларусью", – сказал Науседа журналистам во вторник.

По его словам, пока преждевременно говорить о том, будет ли этот диалог "на самом высшем уровне или на уровне министров".

"Я считаю, что в любом случае мы признаем факт того, что являемся соседями, что у нас разный подход к некоторым вопросам. Это не огромная трагедия, и мы можем это обсуждать", – утверждает он.

Риторика Науседы в этом вопросе несколько отличается от завершающей работу на президентском посту Дали Грибаускайте. Нынешняя глава государства не одобряла диалог с Беларусью на высшем уровне из-за связей Беларуси с Россией и разногласиями по Белорусской АЭС в Островце.