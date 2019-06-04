Рынок новых автомобилей в Литве в этом году вырос на 48%

В Литве за пять месяцев этого года был зарегистрирован 21201 новый легковой автомобиль – 48% больше, чем в январе-мае прошлого года (14289 единиц), сообщает предприятие AutoTyrimai на основе данных предприятия автореестра Regitra.

Только в мае регистрация новых авто выросла на 32% до 4789 единиц (в мае прошлого года – 3639 единиц).

"Активный реэкспорт остается основным фактором интенсивного роста: 1443 зарегистрированных в мае новых автомобиля (из них – 1291 Fiat и 119 Jeep) были сняты с регистрации еще до конца месяца, а еще как минимум 38 будут сняты в ближайшее время", – говорится в сообщении AutoTyrimai.

В прошлом месяце на литовском рынке новых автомобилей продолжали доминировать автомобили Fiat (1759 единиц), а второе место заняла Toyota (549 единицы), на третьем - Volkswagen (418 единиц). Среди престижных брендов лидировали Audi (54 ед.).