Литва предоставит убежище нескольким беженцам, спасенным в Средиземном море

Во вторник премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис поручил министерству внутренних дел начать процедуры предоставления убежища 2-3 мигрантам, спасенным в Средиземном море, сообщили в правительстве.

Такое решение было принято после получения просьбы итальянского правительства.

"Италия – важный партнер в Евросоюзе и НАТО, нас связывают общие вызовы безопасности. Литва поддерживает принцип солидарности не только на словах, но и реальными делами", – цитируются в пресс-релизе слова С. Сквярнялиса.

Итальянское военное судно Cigala Fulgosi спасло 30 мая спасло в море 100 человек: 60 мужчин, 23 женщины и 17 детей.

По сообщению правительства, в Литву будет переселены те лица, которые отвечают требованиям предоставления убежища.