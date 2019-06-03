"Уже есть и очередь пациентов, ожидающих операций с использованием гамма-ножа, и мы надеемся, что у нас в Литве наконец будет уникальная возможность лечить пациентов без трепанации черепа", - сказал на пресс-конференции гендиректор Каунасской клиники Реналдас Юркявичюс.

Глава Нейрохирургического отделения клиники Аримантас Тамашаускас подчеркнул, что этот аппарат позволит помогать пациентам, которым не было возможности помочь раньше.

Статьи по теме:
Дорогая цена ошибки: несколько участников массового забега обращались к врачам
Годовалой девочке пересадили печень папы. Врачи показали, как в Беларуси трансплантируют органы  (1)

"Начнет действовать уникальный, совершивший переворот аппарат, он будет помогать вылечивать людей, которые до этого времени не получали такой качественной помощи", - сказал А. Тамашаускас.

Гамма-нож - метод радиохирургического лечения патологий головного мозга, в том числе некоторых психиатрических заболеваний, некоторых форм эпилепсии и др.

Первая операция запланирована через неделю. Сейчас в очереди на операции с использованием гамма-ножа ожидает 36 пациентов.

Гамма-нож в Каунасской клинике - первый в странах Балтии.

В Литве стоимость одной операции будет составлять несколько тысяч евро. Пациентам это будут компенсировать больничные кассы.