Двух обвиняемых в шпионаже в пользу России предлагается отправить за решетку на 6 лет

BNS ru.DELFI.lt

Antrankiai (asociatyvi nuotr.) Foto: Sipa / Scanpix

Двух обвиняемых в шпионаже в пользу России мужчин литовские прокуроры просят приговорить к шести годам тюремного заключения каждого. Об этом информировала BNS Генеральная прокуратура.

В понедельник Шяуляйский окружной суд завершил рассмотрение дела о шпионаже в пользу России. Оно рассматривалось в закрытом режиме. "Завершено рассмотрение уголовного дела, прозвучали заключительные прения. Приговор будет вынесен 20 июня", - сказал BNS представитель Шяуляйского окружного суда Витаутас Йончас. Один из обвиняемых на момент задержания работал на Авиабазе ВВС Литвы, другой уже вышел в запас. Статьи по теме: Литовский эксперт по безопасности: Россия – основной источник гибридных угроз Бывший лидер "Единства" – о подозреваемом в шпионаже Палецкисе и оружии в доме Это досудебное расследование начато в декабре 2017 года после получения из Второго департамента оперативных служб при Минобороны информации о зафиксированной передаче данных разведывательному ведомству одного зарубежного государства и возникновения подозрений в шпионаже. Обвиняемые признают свою вину. Материалы уголовного дела показывают, что с осени 2014 года по поручению разведведомства зарубежного государства в помещениях Авиабазы ВВС Литвы проводилась фотосъемка служебных документов, схем служебных помещений, схем, планов и объектов аэропорта Авиабазы, распоряжений, решений командования, а также других закрытых, но не засекреченных данных. Тайные встречи с представителями российской разведки проходили только в России или в других зарубежных странах, соблюдались и другие меры особой конспирации. Оба обвиняемых задержаны 11 декабря 2017 года.

Статьи по теме:

Рекомендуем: