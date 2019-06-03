ИАПЛ примет решение о переговорах по вопросу коалиции в пятницу

Избирательная акция поляков Литвы и - Союз христианских семей (ИАПЛ - СХС) в пятницу обещает принять решение о том, будет ли вести переговоры о присоединении к правящей коалиции.

"В пятницу состоится заседание нашего совета и в пятницу вечером может быть принято решение, начинаем ли мы переговоры", - сказал на пресс-конференции в сейме в понедельник председатель ИАПЛ - СХС Вальдемар Томашевский.

Он сказал, что у него еще нет своей личной позиции, стоит ли партии участвовать в коалиции.

"Какой-то твердой позиции сегодня у меня нет, потому что нет ответов на многие вопросы, сегодня говорить еще рано", - ответил В. Томашевский на вопрос, как он относится к приглашению присоединиться к правящим.

Лидер ИАПЛ - СХС в понедельник встретился с премьером Саулюсом Сквернялисом, который пригласил партию присоединиться к правящей коалиции. В. Томашевский сказал, что это не была переговорная встреча.

"Сегодня у меня состоялась встреча с премьером С. Сквернялисом, а также с Рамунасом Карбаускисом, встреча была рабочей, мы обсудили все потенциальные варианты, состоялись консультации, это не значит, что мы начали переговоры", - сказал Томашевский.

На вопрос, на какие посты партия хотела бы претендовать в случае участия в коалиции, В. Томашевский ответил, что главное для партии - стремление увеличить доходы семей, обеспечить бесплатные лекарства для пенсионеров.

"Наше стремление - 120 евро на каждого ребенка в месяц. Другое наше предложение - поддержка пенсионерам, бесплатные лекарства для пенсионеров", - сказал глава ИАПЛ - СХС.

На прошлой неделе Литовский союз крестьян и "зеленых" (ЛСКЗ), Литовская социал-демократическая трудовая партия (ЛСДТП) и партия "Порядок и справедливость" (ПС) подписали меморандум о правящей коалиции.

В нем намечено, что премьером остается С. Сквернялис, а пост председателя сейма отойдет социал-трудовикам.

Премьер говорил, что изменит состав правительства, если продолжит работу после вступления в должность избранного президента Гитанаса Науседы.