Пропавшую без вести женщину подозревают в убийстве младенца

Полиция сообщает, что в Мажейкяй была задержана молодая женщина, которую подозревают в убийстве младенца. Женщина утверждает, что младенец родился мертвым, после чего она оставила его тело в лесу.

31 мая, в 16.30 ч. поступило сообщение о том, что в Мажейкяй из дома в магазин вышла беременная молодая женщина (1993 г.р.) и назад не вернулась. В полицию обратился ее сожитель.

1 июня, в 1.47 ч., в полицию снова позвонил мужчина и сообщил, что его сожительница вернулась домой, однако изменились формы ее тела (нет признаков беременности). Женщина была на 8 месяце.

Молодая женщина сказала, что два дня назад она родила дома мертвого младенца, тело которого положила в рюкзак и унесла в лес. Рюкзак с телом полиция обнаружила в лесу.

Подозреваемая задержана, начато расследование по подозрению в убийстве младенца.