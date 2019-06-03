СМИ: ЛЖД заплатила миллионы евро компании бывшего офицера КГБ Латвии

Государственная Литовская железная дорога (Lietuvos gelezinkeliai, ЛЖД) и её дочерние предприятия в течение нескольких лет выплатили почти 130 млн евро латвийской компании Sigmen. Её контролирует бывший сотрудник КГБ Латвии Юрий Симоненков, имеющий контакты с политическими лидерами России, сообщает отдел расследований Национального радио и телевидения Литвы (LRT).

Согласно опубликованным национальным транслятором данным, связи Симоненкова (формально акции принадлежат его жене) и его окружения через бывших офицеров и агентов КГБ ведут напрямую к среде Владимира Путина и находящимся под санкциями США российским олигархам. В Литве Sigmen беспрепятственно участвует в государственных закупках и других сделках.

Стратегическая цель Sigmen - миллиардный европейский проект Rail Baltica, утверждает LRT.

По данным LRT, специальная правительственная комиссия, которая проверяет сделки литовских стратегических компаний, не занималась расследованием сделок с российским металлургическим холдингом Evraz и представителем испанского завода ArcelorMittal (компанией Sigmen), которая является одним из крупнейших поставщиков рельсов для российской колеи в регионе.

В феврале этого года ЛЖД подписала контракт с Sigmen на поставку рельсов стоимостью 11,5 млн евро, и ещё в этом году собирается приобрести рельсов на 36 млн евро.

По данным Службы государственных закупок, компания ЛЖД до настоящего времени выплатила латвийской компании почти 50 млн евро. Сделки с Sigmen также совершали и дочерние предприятия ЛЖД: в 2017-м Центр строительства железных дорог (Gelezinkelio tiesimo centras) приобрёл у Sigmen товаров на сумму около 4,6 млн евро, а в 2011–2016 годах покупки предприятий LG достигали 85 млн евро.

По данным источников LRT, клиентами Sigmen являются также коммерческие предприятия, которые выигрывают конкурсы ЛЖД и дочерних компаний.

Симоненков служил в латвийском КГБ вместе с Евгением Ролдугиным, который учился в школе КГБ с президентом России В.Путиным и является братом Сергея Ролдугина, его ближайшего друга.

В Латвии Симоненков начал свой бизнес с Skonto, предприятия, основанного кадровым сотрудником КГБ. До 2008 года он управлял Multibanka, который в 2005 году подпал под санкции США за отмывание денег.

До 2016 года Симоненков имел совместные предприятия с Сергеем Носовым, который является членом консультативного органа Государственного совета при Путине и губернатором Магаданской области.

Минтранспорта и коммуникаций Литвы обратилось в ДГБ относительно Sigmen

Министерство транспорта и коммуникаций Литвы в ответ на сообщения СМИ о потенциальных угрозах деятельности ЛЖД (Литовские железные дороги) попросило Департамент государственной безопасности (ДГБ) сотрудничать в оценке потенциальных угроз и рисков в сделках компании, связанных с национальной безопасностью.

"Любая информация о потенциальных рисках в стратегической компании воспринимается очень серьёзно. Мы надеемся, что ДГБ поможет нам объективно оценить ситуацию и управлять потенциальными рисками на Литовских железных дорогах. Министерство и компания заинтересованы в ясности ситуации", - заявил министр транспорта и коммуникаций Рокас Масюлис в сообщении для печати.

Как указано в пресс-релизе, министерство до сего времени не располагало данными, позволяющими увидеть риски, связанные со сделками, совершаемыми латвийской компанией Sigmen и ЛЖД.

Акционером стратегической акционерной компании ЛЖД является государство, а управление акциями осуществляет Министерство транспорта и коммуникаций.