Дорогая цена ошибки: несколько участников массового забега обращались к врачам

В минувшее воскресенье в Вильнюсе состоялся ежегодный массовый забег We Run Vilnius, в котором участвовали больше 6000 человек – как любителей, так и профессионалов. Несмотря на то, что организаторы убедительно просят участников заботиться о своем здоровье, в этом году некоторым бегунам потребовалась помощь врачей.

В Приемное отделение Сантаришкской клиники обратились несколько участников забега. "Им стало плохо во время или после забега", – сказал DELFI глава приемного отделения Андрюс Климашаускас.

По словам врача, скорее всего, это результат неподготовленности к такой нагрузке.

"Люди не должны переоценивать свои возможности. Если человек недостаточно тренируется, то он должен либо уменьшить нагрузку, либо оценить погодные условия, ведь в воскресенье хоть и не было жарко, было все-таки тепло, отсюда и проблемы со здоровьем", – сказал Климашаускас.

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Во время забега в тени было 21-23 градуса. В прошлом году во время забега было 29 градусов, тогда в больницу попали 10 человек, которые потеряли сознание (из-за потери жидкости).

В прошлом году практически у всех пациентов были проблемы с почками, в большинстве случаев их деятельность восстановили, поскольку люди вовремя обратились за помощью.

Врач сказал DELFI, что если в таком случае вовремя не оказать помощь, то последствия будут необратимыми: грозит почечная недостаточность, а в будущем потребуется даже пересадка почек.

В этом году было прохладнее, поэтому, вероятно, и пострадавших было меньше.

"В этом году пациентов было меньше, а в прошлом году некоторых даже пришлось госпитализировать, в этом году, похоже, этого удалось избежать", – сказал врач.

Он заметил, что к таким забегам надо готовиться – неважно, какую дистанцию вы выбрали. Он также отметил, что не стоит входить в азарт и состязаться на пределе своих возможностей.

"Если человек чувствует себя плохо, он должен остановиться, а не бежать до финиша любой ценой", – сказал врач.

На сайте We Run Vilnius предупреждают, что полумарафон (21,098 км) или 10 км требуют от участника как физической, так и психологической подготовки. Если у человека проблемы со здоровьем или в день состязаний он неважно себя чувствует, то он не должен бежать, советуют организаторы. Даже простуда или малейшая боль может быть сигналом того, что такой забег опасен.

Организаторы рекомендуют начать пить воду за несколько часов до состязания. Во время состязаний рекомендуется пить тогда, когда вы почувствуете жажду.

Врач спортивной медицины Каунасской клиники Гедиминас Танкявичюс сказал DELFI, что во время бега человек не должен ощущать дискомфорта.

"Если вы занимаетесь спортом только ради здоровья, то дискомфорт может быть лишь минимальным. Бег не должен быть связан с мучением, это лучше всего для здоровья. Крепким бегунам, которые хотят улучшить результат или обогнать друга, соседа, нужно поднажать, выйти из зоны комфорта. Чтобы достичь результата выше среднего, нужно ощущать дискомфорт. Однако тут мы уже прощаемся со оздоровительным эффектом и идем к спорту, в котором много неприятных моментов и травм, но больше психологического удовлетворения", – сказал врач.