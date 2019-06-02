Министр: деньги, выделенные на проект вертлявой камышовки, пойдут на другие проекты

Министр охраны окружающей среды Литвы Кястутис Мажейка сказал, что часть денег, выделенных на проект охраны вертлявой камышовки, могут использовать для других проектов.

Сейчас специалисты министерства оценивают, как сказалась бы на популяции этих редких птиц остановка проекта.

"Я обратился, чтобы, оценили последствия остановки проекта. Остался лишь последний этап – ведут исследование, оценку. Мы видим, что денег на охрану окружающей среды не хватает, на другие меры, тем более, что ученые установили - на грани вымирания миллионы видов, а мы на один вид выделяем такие деньги", – сказал Мажейка.

Стоимость проекта, который осуществляют несколько лет – 4.097 млн., из них 3.072 млн. евро выделили из фондов ЕС, 1.024 млн. евро – из бюджета Литвы. Проект осуществляет Балтийский форум охраны окружающей среды.

В этой неправительственной организации работал бывший министр охраны окружающей среды Кястутис Навицкас, которого оппозиция критиковала за выделение средств своему бывшему месту работы. Министр уверял, что там уже не работает, а в принятии решения он не участвовал.

В начале мая Балтийский форум охраны окружающей среды сообщил, что в этом году в Жувинтском резервате зафиксированы три вернувшихся сюда вертлявой камышовки, которых в прошлом году привезли из Беларуси.

Вертлявые камышовки в ХХ веке стали исчезать из-за активной сельскохозяйственной деятельности, не осталось мест их обитания.