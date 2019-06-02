Подешевевший фунт стерлингов усложняет ситуацию эмигрантов: есть два выхода

Курс фунта стерлингов из-за Brexit упал, что снижает реальные доходы эмигрантов из Литвы и может побудить их вернуться на родину или переехать из Лондона в более дешевые города Великобритании, утверждают представители местной литовской общины.

Экономисты говорят, что курс фунта восстановится, если выход из ЕС пройдет без проблем.

"С падением фунта выросла инфляция, это сказывается на расходах жителей. Дорожают товары, услуги. снижение разницы между доходами и расходами сказывается и на литовцах, и на местных жителях, это сказывается на сбережениях, качестве жизни", – сказала BNS председатель местной общины Даля Асанавичюте.

В прошлом году из Великобритании в Литву вернулись 7600 человек – на треть больше, чем в 2017 году.

По словам Асанавичюте, возможно, в этом году вернется еще больше.

Она заметила, что те, кто не может прожить в Лондоне, чаще всего едет на родину или в более дешевые города Великобритании.

"Жизнь в Лондоне стоит очень дорого, поэтому литовцы, которые выполняют неквалифицированную работу, переезжают из Лондона в те места, где дешевле аренда жилья, где за тот же минимум можно жить лучше, качественнее", – сказала Асанавичюте.

По ее словам, в Лондоне для достойной жизни нужна зарплата 2500 фунтов стерлингов "на руки". Этих денег достаточно, если сильно не тратить деньги.

Средняя зарплата в Великобритании - 570 фунтов в неделю или 2280 фунтов в месяц. Минимальная зарплата - 8,21 фунта в час (при 8-часовом рабочем дне это 1313 фунтов в месяц).

Курс фунта колеблется в пределах 1,10–1,17 евро.

Несмотря на это, экономист банка SEB Тадас Повилаускас прогнозирует, что до конца года курс должен восстановиться и составить 1,19-1,20 евро. Однако это возможно, если Великобритания избежит жесткого Brexit.

"Мы считаем, что сейчас фунт слишком уж обесценен, мы прогнозируем, что до конца года он немного укрепится, но при условии, что не будет жесткого Brexit", – сказал Повилаускас.



Между тем экономист банка Жигимантас Маурицас не исключает возможности, что в случае жесткого Brexit курс фунта и евро сравняется.

Сбережения эмигрантов, которые планировали в будущем вернуться в Литву и приобрести здесь жилье, несколько обесценились.

"Если здесь (в Великобритании – BNS) эмигранты копили деньги на взнос на жилье или крупную покупку, то их сбережения обесценились, значит, эти деньги не стоит инвестировать в Литве", – сказала Асанавичюте.

Повилаускас сказал, что тем, кто в ближайшей перспективе планирует покупки в евро, деньги лучше сразу же менять.

В долгосрочной перспективе делать прогнозы сложнее.