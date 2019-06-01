Вильнюсская полиция просит помощи – нужно узнать этого человека

Сотрудники 6 комиссариата полиции города Вильнюса производят досудебное расследование о мошенничестве (ч.3 ст. 182 Уголовного кодекса Литовской Республики).

12 апреля 2019 года заявитель, выславший товар через почтомат на улице Атейтес, 91 в Вильнюсе, денег за неё не получил.

Во время расследования была получена фотография мужчины, который 15 апреля забрал товар.

Сотрудники полиции просят помощи общества – людей, узнавших этого мужчину, просят связаться со старшим следователем отдела действий 6 комиссариата полиции города Вильнюса Аушрой Бернатонене по телефону 8 521 98951, мобильному телефону 8 612 54901, e-mail ausra.bernatoniene@policija.lt или позвонить по общему телефону помощи 112.