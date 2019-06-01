Настоящего лета придётся подождать до понедельника: на выходных повезёт не всем

В субботу над Литвой с запада на восток протянется атмосферный фронт, который поделит страну на две достаточно контрастные части.

В западных и северных районах будет облачно с прояснениями. Местами, с большей вероятностью в западных районах, пройдут короткие и необильные дожди. Ветер средней силы с западного морского побережья не позволит прогреться воздуху более 15 – 17°С, в Жемайтии и северной Аукштайтии ожидается 18-20 градусов тепла.

В южной половине страны сегодня будет больше солнца, а вероятность дождя мала. Подует не сильный ветер западный, юго-западный ветер. Максимальная температура в Сувалкии и южной Аукштайтии достигнет 21–23, в Дзукии - 24–25° тепла.

В воскресенье ночью будет облачно с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-западный, средней силы. Ночь будет достаточно тёплой – от 10°С в северо-западных районах до 14–15°С на юге страны.

В воскресенье днём в нашем регионе усилится антициклон. Давление повысится, облака рассеются, поэтому вероятность дождя минимальна. Однако в этот день Литва ещё останется в более холодной части антициклона, подует порывистый западный, северо-западный ветер. Поэтому температура в воскресенье останется похожей на субботнюю: около моря 16°С, в остальной части страны 19–22°С и лишь в южных районах – 23 – 24 градуса тепла.

В начале новой недели в нашей стране наступит гораздо более тёплая и сухая погода.