Венцкене обжаловала решение суда, ускоряющее ее высылку в Литву

Бывший судья и парламентарий Неринга Венцкене обжаловала решение иммиграционного суда США отложить рассмотрение ее просьбы о предоставлении убежища с этого года до 2022 года.

Это принятое в апреле решение осложнило ее возможность остаться в США и избежать экстрадиции в Литву. Бывший политик раньше убеждала ведомства США, что ей нужно лишь несколько дополнительных месяцев в Америке, чтобы соответствующие службы приняли решение о предоставлении ей убежища.

Сын Н. Венцкене Каролис Венцкус подтвердил delfi.lt, что экс-политик обжаловала это решение.

Ее адвокат Марк Дейвидсон говорил, что отсрочка принятия решения по убежищу ухудшит возможности Н. Венцкене остаться в США.

Юрист утверждал, что иммиграционный суд, который принял решение отложить рассмотрение вопроса об убежище, не указал никакой причины такого решения.

Литовские прокуроры добиваются экстрадиции Н. Венцкене в Литву, чтобы ей можно было предъявить обвинения в неисполнении решения суда о передаче племянницы матери, развращении, незаконном сборе информации, злоупотреблениях правами представителя ребенка и др. преступлениях.

Сама Н. Венцкене говорит, что эти обвинения политически мотивированы и что ее жизнь окажется под угрозой в случае ее возвращения в Литву.