Новые детали в истории избитой девушки: были угрозы и требование молчать

31 мая Клайпедская окружная прокуратура обратилась в суд с просьбой назначить более жесткую меру пресечения юноше, подозреваемому в попытке изнасилования и избиении несовершеннолетней девушки.

До этого не были собраны необходимые данные для обращения в суд с просьбой взять подозреваемого под арест. В ходе расследования были получены обоснованные данные о том, что пострадавшей угрожали, требовали молчать. С учетом полученных данных, 31 мая прокуроры обратились в суд с просьбой назначить подозреваемому меру пресечения в виде домашнего ареста и интенсивного контроля, чтобы лишить его возможности приближаться к пострадавшей или свидетелям.

Напомним, что 26 мая в ГКП Таурагского округа было начато расследование в связи с избиением и возможной попыткой изнасилования несовершеннолетней девушки. Подозрения предъявлены одному человеку. Ему назначили несколько мер пресечения. Сейчас ведется расследование, собирают улики, чтобы можно было объективно и быстро расследовать обстоятельства преступления.

Всех, у кого есть какие-либо данные о попытке оказать влияние на пострадавшую или свидетелей в этом деле, просят информировать ГПК Таурагского округа – по эл. почте tauragesvpk.bud@policija.lt, Клайпедскую окружную прокуратуру – по эл. почте klaipeda@prokuraturos.lt или звонить по номеру 112.

DELFI напоминает, что 25 мая 10-классники отмечали окончание учебного года в усадьбе сельского туризма. Сначала все было хорошо, с подростками находился один совершеннолетний человек, который отвечал за них. Ситуация изменилась, когда в усадьбу приехали посторонние, которых пригласили находившиеся на празднике девушки.

26 мая, в 4.30 ч., в полицию сообщили, что в усадьбе Таурагского района нетрезвый молодой человек (2001 г.р.), применив физическое насилие, пытался изнасиловать несовершеннолетнюю (2002 г.р.). Юноша был пьян - 1,12 промилле. В ходе расследования выяснилось, что юноша - сын политика из Юрбаркаса. По сведениям DELFI, он свою вину отрицает, однако свидетельств очевидцев было достаточно для того, чтобы было начато расследование по 3 ч. 149 ст. УК ЛР.