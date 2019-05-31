Пенсию как минимум одного типа получает каждый третий житель Литвы

В конце прошлого года пенсию как минимум одного типа получает 904 700 человек или каждый третий житель Литвы, показывают предварительные данные Департамента статистики.

За прошлый год число получателей пенсии сократилось на 700 человек (0,1%), но тенденция к росту части получателей пенсий по сравнению с численностью населения сохраняется, говорится в сообщении Департамента статистики.

В конце 2018 года пенсии по старости получало 671 900 человек или одна четверть населения страны. На 1 000 жителей страны пришлось 240 получателей таких пенсий или на 1 человека больше, чем год назад.

По предварительным данным, в прошлом году расходы на пенсии по сравнению с 2017 годом возросли на 357 млн евро (12,6%) до 3,2 млрд евро и составили 7,1% ВВП.