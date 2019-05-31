Госконтроль и антимонопольная служба Литвы опасаются влияния правительства

Госконтроль и Совет по конкуренции (СК, антимонопольная служба) Литвы утверждают, что предложенный правительством новый порядок стратегического управления представляет угрозу для их независимости.

Оба ведомства сделали такие замечания, давая оценку зарегистрированному в этом месяце правительственной канцелярией проекту Закона о стратегическом управлении.

Государственный контролер и председатель СК критикуют положения закона, которые связывают финансирование с утверждаемыми правительством программами национального развития.

Госконтролер Арунас Дулькис говорит, что по закону аудиторское ведомство должно будет переносить в свои стратегические планы деятельности предусмотренные правительством средства.

"Предлагаемое канцелярией правительства новое правовое регулирование очевидно ущемляет самостоятельность и независимость Государственного контроля", - говорится в выводах А. Дулькиса.

На его взгляд, во время процесса планирования правительство или уполномоченное им ведомство получат право оказывать влияние на непредвзятость и объективность аудита.

СК утверждает, что закон может создать условия для политизации его деятельности.

По словам председателя СК Шарунаса Кясяраускаса, не исключено, что с принятием закона СК придется выполнять поставленные правительством цели.

"Указанное в проекте регулирование может создать условия для возникновения конфликтов интересов и политизации деятельности СК", - пишет Ш. Кясяраускас.

Это уже не первый проект закона, в котором надзорные службы усматривают угрозу их независимости. Ранее они подвергли критике предложение правительства о том, чтобы поручать министрам координирование отдельных сфер государственной политики, а руководители ведомств сотрудничали с министрами при установлении стратегических целей и их показателей.

Правительство утверждает, что реорганизация системы стратегического планирования и формирования бюджета призвана увеличить ориентацию на результаты.