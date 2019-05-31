Водители, которые за рулем занимались посторонними делами, признали: как совершили ДТП не заметили

Некоторые водители за рулем занимаются посторонними делами, говорят эксперты, наблюдающие за ситуацией на дорогах. Как только останавливаются у светофора или стоят в заторе - сразу хватаются за смартфон или корректируют данные навигации. Другие начинают делать другие недоделанные за день дела, например, обедают. Третьи концентрируют внимание на людях, которые едут с ними в машине. Поэтому, видно, нет ничего удивительного в том, что нередко такие водители попадают в ДТП, а иногда эти ДТП заканчиваются трагедией.

Смартфон – наиболее частая причина ДТП, о которой говорят водители. История всех таких водителей начинается примерно одинаково – ненадолго перевел взгляд на экран телефона, а когда поднял глаза - было уже поздно.

"Я ехал по второй полосе, был 3-4, кто отъехал от светофора. Отвечал на смс-сообщение и не заметил, что автомобиль передо мной тормозит. Я этого не ожидал. А оказалось, что один из водителей, несмотря на две сплошные полосы, решил повернуть налево. Когда я оторвал взгляд от телефона, передо мной уже стояла машина" – рассказал Эугениюс, разбивший свой автомобиль.

Он пытался тормозить, но дорога была мокрой, избежать столкновения не удалось.

Телефон стал причиной ДТП, которое совершил Арвидас. Он сказал, что вместе с другими водителями тронулся на зеленый свет, и тут телефон сообщил об смс-сообщении.

"Я решил посмотреть, поскольку не думал, что в третьей полосе может появиться какое-то препятствие. Когда поднял глаза, увидел, что автомобиль передо мной стоит. Молодая женщина боялась перестраиваться. Остановиться я не успел, в итоге повредил три автомобиля. Ремонт двух оплатила страховая компания, а за ремонт своего платил я сам - обошлось в 1500 евро", – рассказал Арвидас.

Инструктор по вождению Ольга Жидовленкова считает, что люди, которые не выпускают телефон из рук - больны, это зависимость. А с ней надо бороться, как со всеми зависимостями.

"Возможно, таким людям надо показать правду без прикрас, что бывает, когда такой водитель с телефоном в руках, сбивает человека, и прочитанное смс-сообщение кому-то стоит жизни", – сказала она.

Нет оправдания и тем, кто занимается другими посторонними делами. Если кто-то не закончил работу в офисе, он не должен становиться угрозой для общества.

"Если ты чего-то не доделал, значит, неверно планировал время. Значит, надо сделать выводы и планировать работы иначе, а когда сидишь за рулем - просто вести автомобиль, а не пытаться доделать другие работы. А уже если дело серьезное, тогда надо остановиться, все доделать, а тогда ехать дальше", – заметила специалист.

По словам Жидовленковой, проблема еще и в том, что водители слишком уверены в себе и именно поэтому занимаются другими делами параллельно с вождением. Таким водителям она предлагает приехать на площадку и, маневрируя между кеглями, попробовать делать свои дела за рулем, тогда они поймут, что вождение с другими делали несовместимо.

Бывают и курьезные случаи, ДТП, которые совершают такие водители. Иногда их отвлекают пассажиры или домашние животные, находящиеся в машине.

Рамуне рассказала, что свой автомобиль она помяла на стоянке: заболталась с подругой, забыла посмотреть в зеркало заднего вида и въехала в баскетбольный столб с корзиной.

Юргис рассказал, что 15 лет назад он обернулся, чтобы отругать сидевшую на заднем сидении собаку, которая напачкала в салоне. В результате он врезался в стоявший у дороги автомобиль.

Ромас совершил серьезное ДТП, когда в его автомобиль залетела оса. Поскольку его подруга могла серьезно пострадать из-за укуса осы, он стал ее выгонять из салона. В результате он врезался в столб, столб упал.

Гедиминас сказал, что совершил ДТП, когда обернулся к ребенку. "Отвлек ребенок. Я вроде что-то хотел ему подать, отвернулся и не заметил, что другой водитель остановился у перехода, я в него врезался. Удар был несильным", – рассказал мужчина.

Если помятым и побитым машинам водители не придают большого значения, то более серьезные ДТП оставляют след на всю жизнь. С таким случаем столкнулась Гинтаре. Она ехала за рулем и писала смс-сообщение – поздравляла коллегу с днем рождения.

"И вдруг вижу у меня на капоте человек. Женщина", – рассказала она.

Гинтаре остановилась, выбежала из авто, стала спрашивать все ли в порядке. Но женщина на нее даже не взглянула, встала и ушла.

"Я в панике металась по улице, бросив автомобиль посреди дороги. Но женщина не вернулась и ничего мне не сказала. Я была виновата, была готова принять всю ответственность, но женщина не вернулась. Для меня это урок на всю жизнь – с тех пор за рулем я смс-ки не пишу, в интернет не залезаю", – сказала собеседница.

Жидовленкова согласна с тем, что нередко водителя отвлекает и то, что происходит в автомобиле. Поэтому есть вещи, о которых должны помнить и пассажиры.

"Пассажиры должны помнить, что если хотят вернуться домой в целости и сохранности, им нельзя отвлекать водителя. И наоборот, если водитель не может сосредоточиться, его надо дисциплинировать. Например, если я еду в такси, то всегда говорю водителю, что хочу, чтобы он держал руль двумя рукам", – сказала инструктор.

По ее словам, водители должны понять, что человек - не робот и не может делать несколько дел одновременно. Надо признаться самому себе, что ты не настолько хороший водитель, чтобы и авто вести и работы сделать, и еще с пассажирами пообщаться.

"Попытка сделать все дела за рулем приводит к таким ошибкам, последствия которых – неисправимы. Поэтому хотелось бы, чтобы водители были сознательнее, полиция дисциплинировала таких водителей, чтобы проводились социальные инициативы, показывающие, к чему может привести одно-единственное смс-сообщение", – сказала инструктор.