Телеведущий Кривицкас в пику Baltic Pride организует собрание традиционных семей

8 июня в Вильнюсе состоится шествие Baltic Pride, на котором община ЛГБТ попытается обратить внимание на насущные проблемы в вопросе сексуальных меньшинств. Телеведущий Криступас Кривицкас в пику этому мероприятию организует собрание традиционных семей в Бернардинском саду в Вильнюсе и в других городах страны.

"8 июня в Вильнюсе состоится шествие лесбиянок, геев, бисексуалистов, транссексуалов и интерсексуалов... Они устроят шествие и попытаются обратить внимание на себя и на свои права. Три года назад, когда их шествие проходило в Вильнюсе, мы с семьей находились в Каунасе (Аугустас еще был в клинике). Я взял в руки флаг и в то же время провел свое шествие в каунасском парке Ажуолино. Я поделился этой инициативой в фейсбуке. Меня поддержали почти 50 000 человек. Сказали, в другой раз предупреждай заранее – мы присоединимся.

Так вот, сообщаю – 8 июня, в 12 ч. мы с семьей выйдем на прогулку в Бернардинском саду в Вильнюсе (у фонтана). Тоже хотим обратить на себя внимание. На традиционное шествие родителей, воспитывающих детей, на семьи, где есть папа, мама и дети, которых защищает Конституция Литвы. Присоединяйтесь. Это не митинг. Мы просто выйдем погулять по Бернардинскому саду", – писал в фейсбуке Кривицкас.

"У меня в руке будет флаг Литвы. Можете и вы прийти с флагами. И делитесь. Делитесь этой информацией. Было бы приятно, если бы собралось нас больше, чем их, поскольку иногда кажется, что их количество растет, а наше – сокращается.

Кстати, жителей других городов я тоже призываю в 12 ч. 8 июня выйти в центральные парки и погулять с семьями, держите за руки детей, приносите флаги. Это важно. Свои ценности надо не только лелеять, но иногда и защищать, напоминать о них. Давайте выйдем с детьми на прогулку", – призывал он.

Непонятно, уведомит ли Кривицкас об этих собраниях муниципалитеты.