Министерство ограничит сроки вырубки деревьев: муниципалитеты ведут себя безответственно

Министр охраны окружающей среды Литвы Кястутис Мажейка инициировал поправки к закону, чтобы установить время, когда будет запрещена вырубка деревьев. В ближайшее время внесут поправки к описанию порядка вырубки, пересадки или других случаев упразднения охраняемых деревьев и кустов, выдаче разрешений на проведение этих работ, сказано в пресс-релизе Министерства охраны окружающей среды.

Юридически установленный срок запрета позволит пресечь безответственное поведение муниципальных служб, которые в процессе приведения в порядок городских парков, вырубают или обрезают деревья, несмотря на то, что на них гнездятся птицы. В последнее время такие безответственные действия вызвали возмущение у жителей ряда городов Литвы.

"К сожалению, далеко не все самоуправления, организуя работы по уходу за зелеными насаждениями, ведут себя социально ответственно. Иногда бюрократия в деле осуществления проекта затмевает интересы природоохраны, и желание жителей защитить окружающую среду", – сказал Мажейка.

Инициированная поправка – это юридическая защита для животных и птиц, в которых они нуждались.