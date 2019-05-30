План до 2035 года: завершится реконструкция Via Baltica, на асфальтирование гравийных дорог - миллиард

В стратегии развития дорог, представленной Литовской дирекцией автомобильных дорог указано, что до 2035 года будет завершена реконструкция всего участка Via Baltica от Польши до Латвии. В асфальтирование гравийных дорог планируют инвестировать 1 млрд. евро.

30 мая в Министерстве транспорта и коммуникаций состоялась пресс-конференция, на которой и представили подготовленную стратегию до 2035 года.

Согласно стратегии, до 2035 года на магистральных и основных дорогах Литвы не останется участков в плохом состоянии. Также приведут в порядок 400 км небезопасных дорог, которые сейчас не соответствуют регламенту безопасности.

"Например, сейчас есть в Литве дороги шириной 3,5 м. До конца этого года исследуют все асфальтированные районные дороги и примут решения по вопросу их приведения в порядок", – сказал глава дирекции Виталий Андреев.

До 2035 г. планируют завершить реконструкцию всего коридора Via Baltica на территории Литвы. Реконструкцию проведут поэтапно (всего 8 этапов). Стоимость работ – 684 млн.

На реконструкцию дорог – A1 (Вильнюс–Каунас) и A14 (Вильнюс-Утена) – потребуется 350 млн. евро.

До 2035 года планируют сократить количество гравийных дорог наполовину – в Литве останется не больше 16% неасфальтированных дорог государственного значения, т.е. 3425 км. После достижения этого показателя, в Литве неасфальтированных дорог будет меньше, чем в Швеции. На это потребуется почти 1 млрд. евро.

В течение трех лет в Литве оценят состояние мостов. До 2035 года на реконструкцию мостов потребуется 340 млн. евро. На данный момент поступили заявки на оборудование 15 объездных дорог.

На оборудование и реконструкцию пешеходных переходов до 2035 г. выделено около 232 млн. евро.