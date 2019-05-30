Погода: со второй половины недели ожидаются перемены

После утренних заморозков в четверг днем в Литве ожидается солнечная и спокойная погода. Только на востоке страны возможна небольшая облачность. Однако там воздух прогреется больше всего - до 21 градуса. На остальной территории будет прохладнее: в Каунасе, Паневежисе и Утене будет 17-19, в Шяуляй и Таураге 16-18, а на взморье еще ниже.

В ночь на пятницу ожидается небольшая облачность, будет сухо и прохладно. Температура опустится до 4-9 градусов тепла, заморозков не прогнозируют. Усилится ветер.

В пятницу днем увеличится облачность, поскольку с севера от Литвы пройдет еще один циклон. На северо-западе страны пройдет небольшой кратковременный дождь. Будет дуть юго-западный ветер. Воздух прогреется до 19-23 градусов и только на западе местами будет 15-18 градусов.

В ночь на субботу во многих районах пройдут небольшие дожди, однако ночь будет более теплой - 9-14 градусов. Днем усилится антициклон и наступит более ясная и теплая погода - 19-24 градусов.