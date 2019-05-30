В Вильнюсе начинается традиционный Российский форум

В четверг в Литве начался шестой Вильнюсский Российский форум, который традиционно собирает более ста политиков, представителей гражданского общества, правозащитников, академиков, журналистов из России, Литвы и других стран Запада.

На проходящем ежегодно форуме обсуждаются актуальные вопросы внутренней и внешней политики России, положение в сфере прав человека, отношения России с Западом. В ходе дискуссий оцениваются тенденции развития России, обсуждается тема борьбы с российской пропагандой, другие темы.

Как сообщило министерство иностранных дел, на форуме в этом году основное внимание будет уделено положению в России – все больше ухудшающейся ситуации в гражданском обществе, усилению ограничений СМИ, учащающимся общественным протестам в регионах, все более агрессивной позиции России в отношении Запада и другими подобным темам.

МИД сообщил, что среди участников мероприятия будет Михаил Ходорковский, Владимир Кара-Мурза, Владимир Ашурков, Марина Литвиненко и другие.

В этом году Вильнюсский Российский форум МИД организует вместе с Центром Восточно-Европейских исследований. Вильнюсский Российский форум проводится с 2013 года.