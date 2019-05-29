Brexit изменил инвестиционные планы Sofa Brands в Алитусе

Британская компания по производству гобеленов и кожи для мебели Sofa Brands не будет строить в Алитусе новый завод, сообщил портал alytusplius.lt.

Участок земли, на котором должен был быть построен новый завод (500 новых рабочих мест), продается за 350 тыс. евро.

"Да, проект останавливается, потому что так решило правление компании", - подтвердил порталу 15min.lt директор Sofa Brands Саулюс Битинас.

По словам С. Битинаса, такое решение приняло правления акционера предприятия - Sofa Brands International.

"Затянувшийся Brexit внес сильную неопределенность по поводу рынка, однако есть и другие причины, например, сложные условия банковского финансирования для компаний в регионах. Банки не хотят финансировать проекты в сфере недвижимости в регионах, они предоставляют ссуды только в Вильнюсе и Каунасе", - сказал С. Битинас.

Еще в феврале заместитель директора администрации самоуправления Вилия Раманаускене в феврале сказала BNS, что Sofa Brands обязалась в течение трех месяцев с момент подписания договора об аренде участка реализовать инвестиции минимум на 5 млн евро.