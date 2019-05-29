Шяуляйские следовали завершили расследование по этому делу и передали его в суд. Обвиняемый - 59-летний житель Шяуляй.
Мужчина, который в октябре 2018 года решил воспользоваться биотуалетом в Шяуляй, у озера Талкша, обратил внимание на черный кусок резины в крышке унитаза.
Он попытался снять его, под резиной оказалась видеокамера. О своей находке мужчина сообщил в полицию.
Полиция обнаружила самодельную видеокамеру с батарейками и картой памяти.
Карту памяти передали экспертам, чтобы те выяснили, есть ли на ней видео, связанные с личной жизнью граждан.
Криминалисты нашли на карте памяти 340 видеосюжетов - записи половых органов и актов дефекации, справления малой нужды.
Служба инспектора по журналистской этике признала, что эти видеоматериалы отвечают характеристикам порнографической информации.
На видео попал и сам человек, установивший эту видеокамеру. Это помогло полиции найти подозреваемого.
В начале февраля подозреваемого задержали. Он свою вину не признает, однако в выводах криминалистов отмечено, что очень велика вероятность того, что камера сняла именно этого человека.