Гору Гедиминаса в Литве восстанавливали нелегальные рабочие из Украины и Беларуси

В ходе расследования выяснилось, что в зарегистрированных в Литве и Польше компаниях, принадлежащих гражданину Украины, нелегально работали рабочие из Украины и Беларуси, подделывали документы, вели двойную бухгалтерию. Служба расследования финансовых преступлений (СРФП) подозревает, что директор компании мог присвоить 300 000 евро.

Вышеупомянутая компания заключала договоры с работниками, чтобы предоставить их подрядчикам, однако в "Содру" о трудоустройстве не сообщала, поэтому не платила ни содровские налоги, ни налог на здравоохранение.

Как подозревают, этих работников не трудоустраивали и в Польше − им давали подписать документы на польском языке.

Якобы трудоустроенных в Польше работников отправляли в командировку в Литву, выдавали специальный командировочный лист как доказательство того, что они работают в польской компании. Сами работники были уверены, что работают официально.

Зарплату рабочим платили наличными, часто они ставили свои подписи в неофициальных документах о выплате зарплат. Несмотря на то, что обе эти компании покупали рабочую одежду, средства для безопасности (шлемы, перчатки и др.), эти расходы они высчитывали из зарплат работников.

Зарегистрированная в Литве компания участвовала во многих конкурсах, а, победив в них, подписывала соглашения с субподрядчиками. Один из ее объектов – гора Гедиминаса. Несмотря на то, что в этой компании был всего один работник, директор представлял фальсифицированные документы будто работников больше - предоставлял соглашение с польской компанией, которая выступала субподрядчиком. После того как на счет компании поступали деньги, директор обналичивал их или переводил на личный счет как кредит, а потом снимал деньги в банкоматах. В общей сложности со счетов компании снято 200 000 евро. Около 90 000 евро перевели на счет зарегистрированной в Польше компании. эти деньги потом также обналичили.

Другие компании, которые заказывали работы в этой компании, в преступной деятельности не участвовали, верили фальсифицированным документам, считали работников негальными.

Директор СРФП Антон Микульский сказал, что есть такая тенденция - многие работники из Беларуси и Польши приезжают в Литву через польские компании. Их сюда присылают в командировку. Причина - более либеральная процедура трудоустройства в Польше для граждан стран, не являющихся членами ЕС. "Такой схемой нередко пользуются нечестные лица, работающие в строительном секторе, из-за них страдает не только честный бизнес, но и рабочие из третьих стран", − сказал Микульский.

Во время обысков у подозреваемого гражданина Украины обнаружили около 26 000 евро наличными, черновики с записями, подтверждающими тот факт, что рабочие работают неофициально и получают зарплаты "в конвертах".

Гражданину Украины предъявлены обвинения по 220 ст., 2 ч. 222 ст., 300 ст. и 2 ч. 182 ст. УК ЛР.