Якелюнас поменяет мандат члена Сейма Литвы на пост в Европарламенте

Председатель Комитета по бюджету и финансам Сейма Литвы Стасис Якелюнас в июле отправится работать в Европарламент.

"Нужно еще чтобы это формально произошло. Главная избирательная комиссия должна утвердить результаты выборов. Если не произойдет ничего непредвиденного, незапланированного, мое личное решение - ехать", – сказал BNS С. Якелюнас.

Он также подчеркнул, что до конца июня планирует представить комитету оставшиеся четыре вывода расследования кризиса 2009-2010 годов.

Он намерен присоединиться в ЕП к той же фракции "зеленых", в которой второй срок полномочий в Европарламенте будет работать европарламентарий от "крестьян" Бронис Ропе.

С. Якелюнас также сказал, что будет стремиться к тому, чтобы стандарты защиты прав потребителей в сфере финансовых услуг "были бы как можно более гармонизированы" во всем ЕС.

"Особенно, что касается жилищных кредитов или накопительных пенсионных систем, поскольку там, где развитые страны, скажем, Швеция или другие, эти вещи действуют достаточно хорошо, но в более новых членах, например, наша вторая ступень (пенсионных накоплений - BNS), мы видим плохой результат. Также интересуют долгосрочные кредиты и многолетнее пенсионное накопление", – сказал С. Якелюнас.

Возможность обменять мандат члена сейма на мандат европарламентария возникла у С. Якелюнаса, когда после выборов ЕП экс-баскетболист и бизнесмен Шарунас Марчюленис, бывший вторым в списке "аграриев", во вторник заявил, что отказывается от мандата евродепутата.