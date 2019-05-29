Ошибка в подсчете голосов на "Евровидении": исполнитель от Литвы может получить компенсацию

1,5 недели назад во втором полуфинале "Евровидения" сообщалось, что литовский исполнитель Юрий Векленко в финал не попал. Однако данные голосования, опубликованные итальянским транслятором RAI, показали, что была допущена ошибка, литовский исполнитель должен был участвовать в финале конкурса, пишет LRT.lt.

Сообщается, что LRT решила официально обратиться в Союз европейских трансляторов, с просьбой объяснить ситуацию с голосами итальянских зрителей.

Если признают, что была допущена ошибка, то Юрий Векленко может требовать компенсацию. Сам исполнитель сказал, что его команда и менеджеры решать, обращаться ли за компенсацией: "Я думаю, они решать, предпринимать ли что-то, а мое дело - писать музыку".

Об ошибке сообщил портал escxtra.com.

В "Евровидении" одинаково важны голоса зрителей из разных стран и комиссии. Напомним, что Италия голосовала как раз во втором полуфинале, а литовскому исполнителю для выхода в финал не хватило 1 балла.

Один из представителей итальянской делегации подтвердил, что данные RAI paверные, пишет escxtra.com. Если выяснится, что это так, значит, были объявлены неправильные данные по некоторым странам, в их числе и Литва.

Сообщается, что больше всего пострадала именно Литва, поскольку ее представитель мог попасть в финал.

По данным RAI, Италия дала Литве 1 балл, это значит, что Литва и Дания получили бы по 94 балла.

По правилам, в финал выходит тот исполнитель, который получил больше голосов зрителей, в данном случае это был бы Юрий Векленко.