Правительство Литвы может обратиться в Конституционный суд по финансированию LRT

Литовское правительство рассматривает возможность обращения в Конституционный суд (КС) по порядку финансирования литовской национальной теле-радиовещательной компании Lietuvos nacionalinio radijas ir televizija (LRT).

У правительства вызвало сомнения положение закона о том, что бюджет LRT автоматически рассчитывается по показателю доходов подоходного налога населения и акцизных сборов.

В подготовленном правительством проекте обращения говорится, что такой механизм "ограничивает полномочия правительства и Сейма в планировании и утверждении государственного бюджета соответствующего года".

Нынешний порядок финансирования LRT действует с 2015 года. Его сторонники считают, что автоматический подсчет бюджета предотвращает путь для возможного давления политиков.

В этом году бюджет LRT составляет 41,6 млн евро – почти на 7% больше, чем в прошлом году.

Кабинет министров также рассматривает возможность попросить КС разъяснить, не противоречат ли конституции другие специальные законы, предусматривающие финансирование прочих отдельных фондов или программ виде предоплаты в других сферах.

Правительство утверждает, что законы, связанные с финансированием надзора за автодорогами, с финансированием охраны окружающей среды и спорта необоснованно ограничивают возможности Кабмина самостоятельно готовить ежегодный госбюджет.

Правительственная канцелярия зарегистрировала проект обращения в КС в среду. Пока не сообщается, когда правительство рассмотрит этот вопрос.